„Kim Jong Un se uvijek prema meni odnosio s velikim poštovanjem“, rekao je američki predsjednik, istovremeno dovodeći u pitanje zašto bi SAD trebale nastaviti pomagati u odbrani Južne Koreje

Trump tvrdi da je sjevernokorejski lider Kim odgovorio na njegov zahtjev za razgovor „Kim Jong Un se uvijek prema meni odnosio s velikim poštovanjem“, rekao je američki predsjednik, istovremeno dovodeći u pitanje zašto bi SAD trebale nastaviti pomagati u odbrani Južne Koreje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je sjevernokorejski lider Kim Jong Un odgovorio na njegov zahtjev za razgovor, odbacujući tvrdnju novinara da Pjongjang nije odgovorio.

Novinar je Trumpa pitao zašto Kim nije odgovorio na njegov zahtjev za razgovor.

„Kako znaš?“, odgovorio je Trump.

Kada ga je novinar ponovo pitao je li Kim odgovorio, Trump je rekao: „Hm, da, jeste.“

„Kim Jong Un se uvijek prema meni odnosio s velikim poštovanjem i sastajali smo se mnogo puta, zapravo dva puta, razgovarali i provodili vrijeme zajedno. Ja njega razumijem, on razumije mene“, rekao je Trump.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Pentagonu naredio da „značajno smanji“ planirane zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom, navodeći njihove troškove i svoj odnos sa sjevernokorejskim liderom.

Trump je svoju odluku povezao i s odvojenim razgovorom s Južnom Korejom, rekavši da je nedavno pitao južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga da li bi Seul podržao Washington u nastojanjima da se „denuklearizira Iran“, na šta je, prema Trumpovim riječima, dobio odgovor: „Ne, hvala.“

Američki predsjednik je i u ponedjeljak ponovo kritikovao Južnu Koreju zbog odbijanja da pomogne SAD-u u sukobu s Iranom, dovodeći u pitanje zašto Washington i dalje troši milijarde dolara na odbranu svog dugogodišnjeg azijskog saveznika.

„Šta to znači? Imamo 39.000 vojnika tamo koji vas čuvaju od Kim Jong Una, vašeg susjeda, a vi nam nećete pomoći u vrlo jednostavnoj vojnoj operaciji u Iranu? To je čudno“, rekao je Trump.

Trump je potom doveo u pitanje troškove američkog vojnog prisustva u Južnoj Koreji, navodeći da Washington troši milijarde dolara na zaštitu te zemlje.

„Zašto smo onda mi uključeni u pomaganje vama?“, upitao je Trump.