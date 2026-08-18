Turski predsjednik poručio američkom kolegi da je „važno“ maksimalno koristiti diplomatiju u tenzijama između SAD-a i Irana te izrazio nadu da će se pregovori nastaviti, saopćila Direkcija za komunikacije Turske

Erdogan i Trump razgovarali o bilateralnim odnosima, Iranu i Gazi Turski predsjednik poručio američkom kolegi da je „važno“ maksimalno koristiti diplomatiju u tenzijama između SAD-a i Irana te izrazio nadu da će se pregovori nastaviti, saopćila Direkcija za komunikacije Turske

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom u ponedjeljak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o bilateralnim odnosima, kao i regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turske.

Prema saopćenju, Erdogan je Trumpu rekao da je „važno“ maksimalno koristiti diplomatiju u okolnostima tenzija između Irana i SAD-a, izrazivši nadu da će se pregovori nastaviti. Dodao je da će Turska nastaviti podržavati mirovne napore.

Turski predsjednik je rekao da Zajednički odbrambeni sporazum iz Meke, koji su početkom ovog mjeseca potpisali Turska, Pakistan i Saudijska Arabija, „pokazuje snažan stav u osiguravanju regionalne stabilnosti i sigurnosti“, navodi se u saopćenju.

Kada je riječ o Gazi, Erdogan je rekao da je, u trenutku kada je cilj prelazak na drugu fazu mirovnog procesa, došlo do povećanja aktivnosti izraelske vlade usmjerenih protiv Palestinaca, dodaje se u saopćenju.

„Turska će nastaviti podržavati trajni mir u regionu i korake koji će biti poduzeti na obnovi Gaze“, rekao je Erdogan, prema saopćenju.