Palestinsko ministarstvo zdravstva pozvalo međunarodne organizacije, WHO i MKCK da hitno intervenišu i zaustave napade na bolnice i zdravstvene radnike

Izraelske snage upale u krug bolnice i napale pacijente na jugu Zapadne obale Palestinsko ministarstvo zdravstva pozvalo međunarodne organizacije, WHO i MKCK da hitno intervenišu i zaustave napade na bolnice i zdravstvene radnike

Izraelske snage u ponedjeljak navečer upale su u krug bolnice u Betlehemu na jugu okupirane Zapadne obale i napale pacijente i posjetioce, saopćilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva.

„Izraelske snage upale su u krug bolnice Arapskog društva za rehabilitaciju u Betlehemu, prestrašile pacijente i posjetioce te napale neke od njih“, navodi se u saopćenju ministarstva.

Ministarstvo je oštro osudilo upad i kontinuirana izraelska kršenja prava bolnica i medicinskih centara.

Istaknuto je da su bolnice i zdravstvene ustanove zaštićene međunarodnim pravom.

Upadanje u takve ustanove, njihovo napadanje ili ugrožavanje pacijenata i medicinskog osoblja predstavlja „ozbiljno kršenje međunarodnih konvencija i zakona“, navodi se u saopćenju, uz upozorenje da takvi postupci ugrožavaju zdravstvene usluge i pravo pacijenata na sigurnu zdravstvenu zaštitu.

Ministarstvo je „pozvalo međunarodne zdravstvene i humanitarne organizacije, posebno Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK), da odmah intervenišu kako bi zaustavili ponovljena kršenja usmjerena protiv bolnica, medicinskih centara i zdravstvenih radnika“.

Također je zatražilo garancije za zaštitu zdravstvenih ustanova i sigurnost pacijenata i osoblja.

Na okupiranoj Zapadnoj obali zabilježena je eskalacija napada izraelskih snaga na Palestince i njihovu imovinu, posebno od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.