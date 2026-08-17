Izraelske snage upale u krug bolnice i napale pacijente na jugu Zapadne obale

Rania R.a. Abushamala
17. august 2026.•Ažuriranje: 17. august 2026.
Izraelske snage u ponedjeljak navečer upale su u krug bolnice u Betlehemu na jugu okupirane Zapadne obale i napale pacijente i posjetioce, saopćilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva.
„Izraelske snage upale su u krug bolnice Arapskog društva za rehabilitaciju u Betlehemu, prestrašile pacijente i posjetioce te napale neke od njih“, navodi se u saopćenju ministarstva.
Ministarstvo je oštro osudilo upad i kontinuirana izraelska kršenja prava bolnica i medicinskih centara.
Istaknuto je da su bolnice i zdravstvene ustanove zaštićene međunarodnim pravom.
Upadanje u takve ustanove, njihovo napadanje ili ugrožavanje pacijenata i medicinskog osoblja predstavlja „ozbiljno kršenje međunarodnih konvencija i zakona“, navodi se u saopćenju, uz upozorenje da takvi postupci ugrožavaju zdravstvene usluge i pravo pacijenata na sigurnu zdravstvenu zaštitu.
Ministarstvo je „pozvalo međunarodne zdravstvene i humanitarne organizacije, posebno Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK), da odmah intervenišu kako bi zaustavili ponovljena kršenja usmjerena protiv bolnica, medicinskih centara i zdravstvenih radnika“.
Također je zatražilo garancije za zaštitu zdravstvenih ustanova i sigurnost pacijenata i osoblja.
Na okupiranoj Zapadnoj obali zabilježena je eskalacija napada izraelskih snaga na Palestince i njihovu imovinu, posebno od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.