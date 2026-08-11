Zbog velikog priliva meduza u sisteme za filtriranje obustavljen rad tri reaktora, a proizvodnja četvrtog je smanjena na 50 posto

Invazija meduza ugasila tri nuklearna reaktora na sjeveru Francuske Zbog velikog priliva meduza u sisteme za filtriranje obustavljen rad tri reaktora, a proizvodnja četvrtog je smanjena na 50 posto

Francuska energetska kompanija EDF saopćila je u utorak da je morala obustaviti rad tri reaktora u nuklearnoj elektrani Gravelines na sjeveru zemlje zbog velikog priliva meduza u sisteme za filtriranje morske vode.

Prema navodima francuske televizije BFMTV, meduze su ušle u stanice za pumpanje morske vode, zbog čega su u ponedjeljak isključena tri reaktora.

EDF je saopćio da je proizvodnja četvrtog reaktora također smanjena na 50 posto kapaciteta.

Kompanija se sličnim problemom suočila i prošle godine, kada su četiri reaktora automatski obustavila rad. Posljednji od njih ponovo je priključen na nacionalnu elektroenergetsku mrežu tek nakon približno deset dana.

Stručnjaci kao neke od faktora koji doprinose povećanju broja meduza duž obale navode rast temperature mora i pretjerani izlov ribe. Meduze uglavnom uspijevaju u toplijim vodama, dok je Francuska, zajedno s drugim evropskim zemljama, ovog ljeta suočena s rekordnim toplotnim valovima.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada francuski nuklearni sektor već bilježi rekordan nivo obustava rada povezanih sa sušom i toplotnim valovima.

Prema proračunima zasnovanim na podacima koje EDF objavljuje od 2015. godine, u nedjelju je bilo nedostupno 15,6 posto ukupnog kapaciteta francuske nuklearne flote.