Ministarstvo ekonomije navodi da su mogli biti kompromitirani lični podaci miliona poreskih obveznika

Cyber napad izveden na francuski sistem javnih finansija Ministarstvo ekonomije navodi da su mogli biti kompromitirani lični podaci miliona poreskih obveznika

Francuska poreska uprava bila je meta cyber napada u kojem su kompromitirani osjetljivi podaci građana i kompanija, potvrdilo je u četvrtak Ministarstvo ekonomije.

Prema saopćenju Ministarstva koje prenosi BFMTV, neovlaštena osoba je krajem juna, nakon krađe identiteta druge osobe, pristupila informacionom sistemu Generalne uprave za javne finansije (DGFiP).

Prve istrage pokazale su da je napadač mogao pregledati i preuzeti podatke prije nego što je neovlašteni pristup blokiran tokom interne kontrole krajem juna.

Prema dosadašnjim informacijama, napadač je iskoristio kompromitiranu internu virtuelnu privatnu mrežu (VPN) kako bi pristupio alatu za pretragu podataka o poreskim obveznicima.

Francuske vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile koja je tačno vrsta podataka kompromitirana i koliko je osoba pogođeno. Prema navodima medija, incident bi mogao obuhvatiti podatke miliona korisnika.

Među potencijalno izloženim podacima su imena, datumi i mjesta rođenja, poštanske adrese, brojevi telefona, adrese elektronske pošte, poreski identifikacioni brojevi, stope poreza po odbitku, kao i evidencija komunikacije s poreskim službenicima.

Kompromitirani su mogli biti i registracioni brojevi kompanija.

Ministarstvo još nije potvrdilo konačan spisak podataka kojima je napadač mogao pristupiti. Prema dostupnim informacijama, korisnička imena i lozinke nisu bili obuhvaćeni incidentom.

Francusko tijelo za zaštitu podataka CNIL obaviješteno je o cyber napadu.