Jemenska vojska tvrdi da je pogodila tenk i vojno vozilo Huta na jugozapadu Jemena Artiljerijskom vatrom također gađano šest patrola zapadno od grada Taiza, navodi vojska

Jemenska vojska saopćila je u ponedjeljak navečer da je gađala dva vojna vozila Huta i šest patrola u jugozapadnoj pokrajini Taiz.

Artiljerijske jedinice vojnog područja Taiz, koje djeluje u sastavu jemenske vojske, gađale su pojačanje Huta koje je činilo „tenk, vozilo BMP i šest patrola“, navodi se u saopćenju.

Vojna oprema gađana je u području Al-Ruba'i, zapadno od grada Taiza, a u saopćenju se navodi da su artiljerijski projektili ostvarili „direktne pogotke“.

Nisu objavljene informacije o eventualnim žrtvama niti o razmjerama materijalne štete.

Huti se do 17 sati po GMT-u nisu oglasili povodom saopćenja jemenske vojske.