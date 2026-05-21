Rubio kaže da je Kuba prihvatila 100 miliona dolara američke humanitarne pomoći Kuba je ranije saopćila da razmatra američku ponudu usred skepticizma prema namjerama Washingtona

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da je Kuba prihvatila 100 miliona dolara američke humanitarne pomoći.

"Kažu da su to prihvatili", rekao je Rubio novinarima.

"Vidjet ćemo da li to zaista i misle, jer evo u čemu je stvar, nećemo pružati humanitarnu pomoć koja završava u rukama njihove vojne kompanije, pa da oni tu robu prodaju u prodavnicama za dolare i stavljaju novac u svoj džep", dodao je.

Kuba je ranije saopćila da odlučuje hoće li prihvatiti američku ponudu, uz skepticizam prema namjerama Washingtona, dok se ostrvska država suočava s ozbiljnom energetskom krizom zbog nedostatka rezervi goriva izazvanog američkom naftnom blokadom.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je da bi njegova vlada bila spremna prihvatiti pomoć ako je američka vlada zaista spremna pružiti pomoć u iznosu koji je najavila i u potpunosti u skladu s univerzalno priznatim praksama humanitarne pomoći.

Sjedinjene Američke Države obećale su 100 miliona dolara u saradnji s Katoličkom crkvom, predlažući da se pomoć distribuira putem Crkve i drugih nezavisnih organizacija, a ne preko kubanske vlade.