Rubio kaže da je Kuba prihvatila 100 miliona dolara američke humanitarne pomoći

Berk Kutay Gökmen
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da je Kuba prihvatila 100 miliona dolara američke humanitarne pomoći.
"Kažu da su to prihvatili", rekao je Rubio novinarima.
"Vidjet ćemo da li to zaista i misle, jer evo u čemu je stvar, nećemo pružati humanitarnu pomoć koja završava u rukama njihove vojne kompanije, pa da oni tu robu prodaju u prodavnicama za dolare i stavljaju novac u svoj džep", dodao je.
Kuba je ranije saopćila da odlučuje hoće li prihvatiti američku ponudu, uz skepticizam prema namjerama Washingtona, dok se ostrvska država suočava s ozbiljnom energetskom krizom zbog nedostatka rezervi goriva izazvanog američkom naftnom blokadom.
Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je da bi njegova vlada bila spremna prihvatiti pomoć ako je američka vlada zaista spremna pružiti pomoć u iznosu koji je najavila i u potpunosti u skladu s univerzalno priznatim praksama humanitarne pomoći.
Sjedinjene Američke Države obećale su 100 miliona dolara u saradnji s Katoličkom crkvom, predlažući da se pomoć distribuira putem Crkve i drugih nezavisnih organizacija, a ne preko kubanske vlade.