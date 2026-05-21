Rubio tvrdi da postoje dobri znakovi u razgovorima s Iranom, upozorio na druge opcije ako pregovori propadnu Državni sekretar Marco Rubio kaže da američki predsjednik Donald Trump preferira dobar sporazum s Iranom

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da postoje dobri znakovi u tekućim pregovorima s Iranom, dodajući da Washington ima druge opcije ukoliko razgovori ne uspiju.

"Ima nekih dobrih znakova", rekao je Rubio novinarima.

"Ne želim biti ni previše optimističan. Vidjet ćemo šta će se desiti u narednih nekoliko dana", dodao je.

Govoreći o razgovorima s Iranom, Rubio je kazao da smatra da je postignut određeni napredak.

"Ali očigledno je da imamo posla sa sistemom koji je i sam pomalo podijeljen", dodao je.

Naveo je da je preferencija američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne dobar sporazum.

"To je oduvijek bila njegova preferencija. Ako uspijemo postići dobar sporazum, to bi bilo odlično. Nisam ovdje da vam kažem da će se to sigurno dogoditi, ali sam ovdje da kažem da ćemo učiniti sve što možemo kako bismo vidjeli možemo li ga postići", rekao je Rubio.

"Ali ako ne uspijemo postići dobar sporazum, predsjednik je bio jasan, ima druge opcije. Neću detaljnije govoriti koje su to opcije, ali svi znaju koje su. Ipak, njegova preferencija je uvijek sporazum. Njegova preferencija je uvijek dogovor. Njegova preferencija je uvijek diplomatija", dodao je.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je odgovorio napadima usmjerenim na Izrael, kao i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje blokade brodova koji putuju prema ili iz iranskih luka kroz Hormuški moreuz.