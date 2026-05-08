Meloni ugostila Rubija u Rimu dok rastu nesuglasice Washingtona i evropskih saveznika Američki državni sekretar se tokom posjete sastao i s italijanskim ministrom vanjskih poslova

Italijanska premijerka Giorgia Meloni i američki državni sekretar Marco Rubio počeli su razgovore u petak u palati Chigi u Rimu, prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA, prenosi Anadolu.

Prije sastanka s Meloni, Rubio je razgovarao i s italijanskim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem.

"Uvjeren sam da Evropi treba Amerika, Italiji treba Amerika, ali Sjedinjenim Američkim Državama također trebaju Evropa i Italija. To su transatlantski odnosi, zapadno jedinstvo je fundamentalno", navodno je rekao Tajani Rubiju.

Rubio je stigao u Rim nakon sastanka s papom Lavom XIV u Vatikanu u četvrtak.

Odnosi između administracije Donalda Trumpa i mnogih evropskih vlada postali su sve zategnutiji zbog nekoliko pitanja, posebno rata s Iranom, podjele tereta NATO-a, carina i Trumpove konfrontacijske retorike prema tradicionalnim saveznicima.

Odnosi između Trumpa i Vatikana posebno su se naglo pogoršali zbog rata s Iranom.

Papa Lav XIV je više puta pozivao na mir, dijalog i deeskalaciju sukoba, istovremeno kritikujući vojnu eskalaciju i upozoravajući na patnju civila, dok je Trump odgovorio nizom javnih napada, optužujući papu da je "slab", "užasan u vanjskoj politici" i da efektivno omogućava Iranu.