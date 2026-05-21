Belgija pokrenula istragu zbog navodnih "snajperskih safarija" tokom rata u BiH Istraga se odnosi na tvrdnje da su strani državljani plaćali desetine hiljada eura da pucaju na civile u opkoljenom Sarajevu tokom 1990-ih

Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umiješanosti belgijskih državljana u navodne snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih, objavili su lokalni mediji u četvrtak.

Federalna istraga uslijedila je nakon što su prošlog novembra tužioci u Milanu pokrenuli postupak u vezi s tvrdnjama da su strani državljani putovali u opkoljeno Sarajevo i plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile pod opsadom.

Optužbe su se pojavile nakon istraživanja italijanskog novinara i autora Ezija Gavazenija, čija istraga tvrdi da su učesnici iz nekoliko zemalja, uključujući Belgiju, Francusku, Njemačku i Italiju, mogli učestvovati u ovim aktivnostima.

Prema Gavazenijevim nalazima, pojedinci su navodno plaćali i do 100.000 eura ili više kako bi učestvovali u pucnjavi na civile u Sarajevu.

Tužilaštvo je navelo da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali nije željelo davati više detalja, prenio je flamanski javni servis VRT.

Odvojeno, austrijsko tužilaštvo je ranije ove sedmice također pokrenulo istragu o mogućoj umiješanosti dvojice austrijskih osumnjičenika.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, s položaja smještenih na okolnim brdima.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.​​​​​​​