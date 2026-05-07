Očekuje se da će sastanak pape i Rubija trajati pola sata

Rubio doputovao u Vatikan na sastanak s papom Lavom XIV Očekuje se da će sastanak pape i Rubija trajati pola sata

Američki državni sekretar Marco Rubio stigao je u četvrtak u Rim prije sastanaka u Vatikanu i sa italijanskim zvaničnicima, javlja Anadolu.

Rubio je sletio na aerodrom Ciampino pod pojačanim sigurnosnim mjerama prije nego što se uputio u Vatikan, prema ANSA-i.

U pratnji američkog ambasadora pri Svetoj Stolici Briana Burcha, Rubija je u Vatikanu dočekao monsinjor Petar Rajić, prefekt Papinskog domaćinstva, prije nego što je ušao u Apostolsku palatu na sastanak s papom Lavom XIV.

Očekuje se da će sastanak pape i Rubija trajati oko pola sata.

Rubio će se nakon toga sastati s najvišim vatikanskim diplomatom, italijanskim kardinalom Pietrom Parolinom.

Očekuje se da će Rubio u petak također razgovarati u Palazzo Chigi, uredu italijanske premijerke Giorgie Meloni.

Posjeta dolazi usred diplomatskih napora SAD-a, Evrope i Vatikana o pitanjima međunarodne sigurnosti i geopolitike.

Prema ANSA-i, poljski premijer Donald Tusk također je bio u Vatikanu u četvrtak ujutro i sastao se s papom neposredno prije Rubiovog dolaska.

Sastanak se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Trump optužio papu da "ugrožava mnoge katolike", tvrdeći da papa "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", u intervjuu s radijskim voditeljem Hughom Hewittom ranije ove sedmice.

Ovi komentari označavaju najnoviju eskalaciju napetosti između Bijele kuće i Vatikana, nakon ranijih kritika pape na račun američko-izraelskog rata protiv Irana.

Sam Rubio je katolik i primio je svoju prvu pričest od crkve 1984. godine.