Rubio i Witkoff sastali se s katarskim premijerom o miru u Iranu Američki državni sekretar Marco Rubio i izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff razgovarali s katarskim premijerom Mohammedom bin Abdulrahmanom al Thanijem na Floridi

Američki državni sekretar Marco Rubio i izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff sastali su se u subotu u Miamiju s katarskim premijerom jem u sklopu tekućih napora za osiguravanje sporazuma o okončanju rata u Iranu, izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore, prenosi Anadolu.

SAD i Iran trenutno raspravljaju o memorandumu na jednoj stranici koji ima za cilj okončanje sukoba i stvaranje okvira za sveobuhvatnije pregovore. Prema izvještaju, Katar igra ključnu posredničku ulogu između dvije strane.

Iako je Pakistan služio kao zvanični posrednik između Washingtona i Teherana od početka rata, Katarci su navodno djelovali „iza kulisa“.

U izvještaju se navodi da Bijela kuća smatra Katar „posebno efikasnim“ u pregovorima s Iranom.

Al Thani se u petak u Washingtonu sastao s potpredsjednikom JD Vanceom. Izvještaj navodi da je planirao direktan povratak u Dohu, ali je umjesto toga promijenio plan puta i otputovao na Floridu.

Tokom boravka u Miamiju, on je također razgovarao sa saudijskim ministrom vanjskih poslova o naporima posredovanja, dodaje se u izvještaju.

Prema izvještaju, sastanak je bio fokusiran na napore da se finalizira memorandum o razumijevanju koji ima za cilj okončanje rata.