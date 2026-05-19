U vojnoj operaciji na sjeverozapadu Pakistana ubijena 22 militanta Najnovija operacija pokrenuta u nemirnoj plemenskoj regiji Sjeverni Vaziristan nakon napada militanata na sigurnosne snage

Pakistanska vojska saopćila je u utorak da su u toku sigurnosne operacije na sjeverozapadu Pakistan u posljednja 24 sata ubijena 22 militanta.

Najnovija operacija pokrenuta je 17. maja u nemirnoj plemenskoj regiji Sjeverni Vaziristan nakon niza napada militanata na sigurnosne snage u toj oblasti, navodi se u saopćenju vojske.

Ubijeni su bili povezani s pokretom "Fitna-al-Khwari", kojeg podržava Indija, terminom koji Islamabad koristi za označavanje Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), saveza više militantnih grupa u zemlji.

Iz Indija nije bilo trenutne reakcije, a ta zemlja je i ranije odbacivala takve optužbe.

Od ubijenih militanata zaplijenjeno je i oružje te municija, a prema navodima vojske, oni su bili aktivno uključeni u brojne terorističke aktivnosti u tom području.

Dodaje se da je u toku operacija čišćenja terena, dok su sigurnosne snage efikasno opkolile područje.

U sukobima s militantima na sjeverozapadu i jugozapadu Pakistana tokom protekle sedmice poginulo je najmanje 20 pripadnika sigurnosnih snaga.

Pakistan optužuje susjedni Afganistan da dopušta TTP-u i drugim militantnim grupama djelovanje sa svoje teritorije, što vlasti u Kabulu negiraju.