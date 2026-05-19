Hrvatska poslala 133 vojnika u KFOR misiju na Kosovu

U NATO-ovu misiju KFOR na Kosovo upućuje se 133 pripadnika 45. hrvatskog kontingenta, među kojima je i 12 pripadnica, a svečani ispraćaj održan je u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji, gdje su zvaničnici istakli značaj doprinosa Hrvatske međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, javlja Anadolu.

Zapovjednik 45. hrvatskog kontingenta je brigadir Marijan Grđan.

Pripadnike hrvatskog kontingenta u ime Vlade Republike Hrvatske pozdravio je potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić i istakao kako su pripadnici Hrvatske vojske u međunarodnom okruženju prepoznati i hvaljeni.

"Svaki hrvatski vojnik i svaki hrvatski kontingent koji je bio u misiji uvijek je ostvario najveće pohvale i poštivanje svojih kolega iz drugih zemalja članica NATO-a", kazao je.

Anušić se osvrnuo na početke stvaranja Hrvatske vojske i Domovinski rat i naglasio kako je Hrvatska vojska jedinstvena.

"Hrvatska vojska je pobjednička vojska, nastala je od dragovoljačkih odreda, zaustavila je neprijatelja, a četiri godine nakon toga i pobijedila u Domovinskom ratu. To je razlika između Hrvatske vojske i drugih vojski svijeta. Upravo vi pripadate ovoj pobjedničkoj vojsci. Ugled Hrvatske vojske branit ćete i u misiji KFOR".

Pripadnici hrvatskog kontingenta bit će raspoređeni na tri lokacije, u kampu Film City Priština, APOD-u Slatina kod Prištine te kampu Villaggio Italia u Peći, gdje će biti smješten najveći broj pripadnika.

U NATO-ovoj operaciji podrške miru KFOR pripadnici Oružanih snaga Hrvatske učestvuju od 2009. godine radi doprinosa održavanju sigurnog i stabilnog okruženja te kao podrška kosovskim sigurnosnim institucijama.