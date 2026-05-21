Turska kompanija STM izvela prvu svjetsku simulaciju napada rojem kamikaza dronova

Turska odbrambena kompanija STM izvela je, kako navodi, prvi svjetski primjer u oblasti autonomnog ratovanja, koristeći roj od 20 kamikaza dronova naoružanih bojevom eksplozivnom municijom tokom vojne vježbe na jugozapadu Turske.

Operacija je izvedena tokom noćne faze vježbi EFES-2026, kada je roj STM-ovih dronova Kargu uništio određene ciljeve u visoko koordinisanom napadu.

Dronovi su lansirani i nadgledani od strane jednog ljudskog operatera, uz korištenje naprednih domaćih algoritama i distribuirane arhitekture koja omogućava autonomnu navigaciju u borbenoj zoni.

Sistem inteligencije roja omogućio je dronovima da u realnom vremenu komuniciraju, identifikuju, klasifikuju i raspodijele ciljeve nakon ulaska u određeni zračni prostor.

Dronovi su istovremeno izvršili obrušavanje i detonirali bojeve glave protiv pješadije s visokom preciznošću.

Generalni direktor STM-a Ozgur Guleryuz izjavio je da je ova demonstracija pokazala operativnu zrelost koju su autonomni sistemi dostigli na savremenom bojnom polju.

Ranije u januaru, tehnologija roja uspješno je prošla preliminarna terenska testiranja u Ankari.

Osnovni sistem Kargu, poznat kao kamikaza dron, prvobitno je u potpunosti razvijen domaćim kapacitetima i ušao je u inventar Oružanih snaga Turske 2018. godine.

Ovi rotacioni dronovi se od tada koriste u operacijama protiv terorizma, misijama specijalnih jedinica i prekograničnim djelovanjima.

STM je sistem izvezao u 15 zemalja širom svijeta, čime je postignut i njegov komercijalni uspjeh.

Dron Kargu posjeduje elektro-optičke i infracrvene kamere koje omogućavaju precizne udare danju i noću.

Ima autonomiju leta dužu od 30 minuta i maksimalni operativni domet od deset kilometara.

Softver razvijen unutar kompanije omogućava dronu da efikasno djeluje i u uslovima ometanja globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).