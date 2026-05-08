Izvještaj: Američka vojska izvela napade na iransku luku Qeshm i Bandar Abbas Ovo nije ponovno pokretanje rata ili kraj primirja, kaže novinar Fox Newsa, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika

Američka vojska izvela je napade na iransku luku Qeshm i Bandar Abbas, rekao je u četvrtak novinar Fox Newsa.

"Visoki američki zvaničnik mi je rekao da je to bio američki vojni napad na iransku luku Qeshm i Bandar Abbas prije nekoliko trenutaka, ali je dodao da ovo nije ponovno pokretanje rata ili kraj primirja", rekla je Jennifer Griffin na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Zvaničnik je također potvrdio Fox Newsu da su Saudijska Arabija i Kuvajt naglo zaustavili dozvolu SAD-u da koristi njihove baze i zračni prostor za "Projekat Sloboda", odluku koja je, prema riječima zvaničnika, od tada poništena.