Lokalni stanovnici prijavljuju eksplozije u blizini okruga Sirik na jugu Irana

Şahin Demir
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Lokalni stanovnici su, prema izvještajima iranskih medija, čuli eksplozije u petak navečer oko okruga Sirik u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan, javlja Anadolu.
Iranska novinska agencija Mehr objavila je da se nekoliko zvukova sličnih eksplozijama čulo u lučkom području Sirik, koje se nalazi uz Omanski zaljev u blizini Hormuškog moreuza.
Nije objavljeno o čemu se radi.
Nijedna iranska službena institucija još nije komentarisala incident, dok su istrage o izvoru eksplozija u toku, navodi se u izvještaju.
Izvještaji su uslijedili nakon sukoba i pojačanih napetosti kasno u četvrtak i rano u petak na jugu Irana u blizini Hormuškog moreuza.
Ranije su iranski zvaničnici optužili Sjedinjene Američke Države da izvode napade na civilna područja u Bandar Khamiru, Siriku i na otoku Qeshm u saradnji s onim što su opisali kao "neke regionalne zemlje".