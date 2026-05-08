Lokalni stanovnici prijavljuju eksplozije u blizini okruga Sirik na jugu Irana

Lokalni stanovnici su, prema izvještajima iranskih medija, čuli eksplozije u petak navečer oko okruga Sirik u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan, javlja Anadolu.

Iranska novinska agencija Mehr objavila je da se nekoliko zvukova sličnih eksplozijama čulo u lučkom području Sirik, koje se nalazi uz Omanski zaljev u blizini Hormuškog moreuza.

Nije objavljeno o čemu se radi.

Nijedna iranska službena institucija još nije komentarisala incident, dok su istrage o izvoru eksplozija u toku, navodi se u izvještaju.

Izvještaji su uslijedili nakon sukoba i pojačanih napetosti kasno u četvrtak i rano u petak na jugu Irana u blizini Hormuškog moreuza.

Ranije su iranski zvaničnici optužili Sjedinjene Američke Države da izvode napade na civilna područja u Bandar Khamiru, Siriku i na otoku Qeshm u saradnji s onim što su opisali kao "neke regionalne zemlje".