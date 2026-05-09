Erdogan: Evropska arhitektura bez Turske je nepotpuna i ranjiva Povodom obilježavanja Dana Evrope, Erdogan kaže da globalne krize zahtijevaju inkluzivniju EU, naglašavajući da Turska ostaje „ključan i nezaobilazan“ partner za budućnost Evrope

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da bi evropska arhitektura koja ne uključuje Tursku na njeno zasluženo mjesto „ostala nepotpuna i ranjiva u upravljanju krizama“, javlja Anadolu.

U poruci povodom Dana Evrope, Erdogan je naveo da je Schumanova deklaracija, koja je postavila temelje evropskih integracija, istovremeno simbol EU i odraz „posvećenosti izgradnji zajedničke budućnosti zasnovane na miru, saradnji i međusobnom poštovanju na našem kontinentu“, prenosi Direkcija za komunikacije Turske na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

Napomenuo je da su osnivački principi EU, uspostavljeni prije 76 godina, sada na ispitu zbog višestrukih globalnih kriza, uključujući ratove, političku nestabilnost i ekonomske izazove.

Erdogan je dalje rekao da su ratovi, političke krize i ekonomski izazovi s globalnim posljedicama učinili obaveznim za EU da vodi inkluzivnije i ujedinjujuće politike, dodajući da Turska ostaje „ključan i nezaobilazan“ dio tog procesa kao zemlja kandidat.

Također je naglasio da je Turska posvećena unapređenju svojih odnosa sa EU na principu „win-win“ (obostrana korist), zasnovanom na uzajamnim obavezama i perspektivi punopravnog članstva, dodajući da Ankara očekuje od bloka da pokaže istu iskrenu volju.

„Kao što smo ranije izjavili, potreba Evropske unije za Turskom premašuje potrebu Turske za blokom, a očekuje se da će ta potreba u budućnosti još više rasti“, rekao je on.

Kazao je kako se nada da će Dan Evrope donijeti mir, prosperitet i solidarnost širom regiona, te je uputio najbolje želje evropskim narodima i turskim građanima.