Albanija: Tenzije i sukobi na protestu opozicije Demokratska partija Albanije organizovala nacionalni protest uz podršku drugih opozicionih stranaka

Opozicija u Albaniji nastavila je antivladine proteste, dok je skup u petak bio praćen tenzijama i sukobima, javlja Anadolu.

Demokratska partija Albanije, uz podršku drugih opozicionih stranaka, organizovala je nacionalni protest sa zahtjevom za ostavku premijera Edija Rame.

Protest je počeo okupljanjem ispred zgrade vlade u Tirani, gdje su prisustvovali i lider Demokratske partije i bivši premijer Sali Berisha, kao i zastupnici opozicije.

Tokom protesta nije bilo obraćanja opozicionih lidera, dok su demonstranti marširali ulicama glavnog grada, koristeći molotovljeve koktele i vatromet u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tenzije su eskalirale kada policija nije dozvolila okupljanje ispred ministarstava, nakon čega su demonstranti rastjerani suzavcem i vodenim topovima.

Zabilježeni su i sukobi između pojedinih zastupnika i demonstranata s jedne strane i policijskih snaga s druge.

Za osiguranje protesta angažovane su stotine dodatnih policajaca, a više saobraćajnica bilo je blokirano.

Opozicione stranke zahtijevaju ostavku premijera Rame i formiranje tehničke vlade, te su najavile nastavak protesta.