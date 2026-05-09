Albanija: Tenzije i sukobi na protestu opozicije

Fatjon Cuka
09 Maj 2026•Ažuriranje: 09 Maj 2026
Opozicija u Albaniji nastavila je antivladine proteste, dok je skup u petak bio praćen tenzijama i sukobima, javlja Anadolu.
Demokratska partija Albanije, uz podršku drugih opozicionih stranaka, organizovala je nacionalni protest sa zahtjevom za ostavku premijera Edija Rame.
Protest je počeo okupljanjem ispred zgrade vlade u Tirani, gdje su prisustvovali i lider Demokratske partije i bivši premijer Sali Berisha, kao i zastupnici opozicije.
Tokom protesta nije bilo obraćanja opozicionih lidera, dok su demonstranti marširali ulicama glavnog grada, koristeći molotovljeve koktele i vatromet u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova.
Tenzije su eskalirale kada policija nije dozvolila okupljanje ispred ministarstava, nakon čega su demonstranti rastjerani suzavcem i vodenim topovima.
Zabilježeni su i sukobi između pojedinih zastupnika i demonstranata s jedne strane i policijskih snaga s druge.
Za osiguranje protesta angažovane su stotine dodatnih policajaca, a više saobraćajnica bilo je blokirano.
Opozicione stranke zahtijevaju ostavku premijera Rame i formiranje tehničke vlade, te su najavile nastavak protesta.