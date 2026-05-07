Desetine studenata u Tirani javilo se u bolnicu zbog sumnje na trovanje hranom Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite potvrdilo je da se u srijedu oko 50 studenata Sigurnosne akademije javilo hitnoj službi u Bolnici za infektivne bolesti Univerzitetskog bolničkog centra "Majka Tereza"

Desetine studenata Sigurnosne akademije u Tirani javilo se u srijedu u bolnicu pod sumnjom na trovanje hranom, javlja Anadolu.

U službenom saopćenju, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije potvrdilo je da se jučer oko 50 studenata Sigurnosne akademije javilo hitnoj službi u Bolnici za infektivne bolesti Univerzitetskog bolničkog centra "Majka Tereza".

"Odmah nakon njihovog javljanja, medicinski timovi su proveli potrebnu procjenu zdravlja i liječenje za svaki slučaj. Također, svi studenti su procijenjeni laboratorijskim pregledima kako bi se utvrdio uzrok trovanja. Nakon što im je pružena medicinska pomoć, studenti su otpušteni iz bolnice u dobrom zdravstvenom stanju", navodi se u saopćenju ministarstva.

Uprava lokalne policije u Tirani objavila je da su u kompaniji koja je imala ugovor o snabdijevanju hranom Sigurnosnoj akademiji uhapšeni kuhar i prehrambeni tehnolog, a za rukovodiocem kompanije raspisana je potjernica.

Sigurnosna akademija u Tirani je jedina odgovorna institucija za javno visoko policijsko obrazovanje u Albaniji.