Turska i Iran razmatrali stanje pregovora SAD–Iran Hakan Fidan održao telefonski razgovor s Abbasom Araghchijem, kažu izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je telefonski razgovarao s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Washingtona.

Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim News Agency da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja.