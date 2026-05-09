Hoxha: Evropski san Albanije svakim danom postaje stvarnost

Ministar za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije Ferit Hoxha poručio je u subotu da albanski evropski san više nije samo aspiracija, već stvarnost koja se svakodnevno oblikuje kroz rad i reforme, javlja Anadolu.

Proslava Dana Evrope 2026. u Albaniji započela je posebnom manifestacijom u Palati opere i baleta u Tirani. Svečanost su obilježili nastupi mladih talenata iz Umjetničkog liceja, kao i poruke šefa Delegacije EU u Albaniji, ambasadora Silvija Gonzata, te premijera Edija Rame.

„Albanski evropski san više nije samo težnja. On iz dana u dan postaje stvarnost, zahvaljujući radu, reformama i nepokolebljivom uvjerenju da naša zemlja pripada evropskoj porodici. Naša ambicija je sada naš plan rada“, objavio je ministar Hoxha na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Hoxha je naglasio da će ovaj poseban dan biti ispunjen brojnim značajnim aktivnostima, uključujući i poseban susret sa djecom i mladima iz cijele Albanije u prostorijama Ministarstva za Evropu i vanjske poslove. On je to ministarstvo opisao kao jedno od ključnih mjesta gdje se neprekidno radi na punopravnom članstvu zemlje u Evropskoj uniji.

„Evropska budućnost Albanije se zaista gradi pregovorima i reformama, ali i snovima, energijom i povjerenjem nove generacije“, zaključio je šef albanske diplomatije.