Rama: Albanija je bila Sjeverna Koreja Evrope, danas hoda putem ka EU

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je Albanija bila "Sjeverna Koreja Evrope", a da danas hoda putem ka Evropskoj uniji (EU), javlja Anadolu.

Rama je naglasio da pokazuju da se demokratske institucije mogu graditi čak i kada historija kaže da je to nemoguće i da se "zemlja koja je nekada bila ograničena izolacijom može definisati aspiracijom".

"Jedna Koreja postala je simbol obnove kroz otvorenost, održivu demokratiju i inovacije. Druga je postala simbol tame kroz izolaciju, vladavinu sile i straha. To za mene nikada nije bilo više od apstraktne lekcije, jer je Albanija kroz bolno poglavlje svoje historije bila 'Sjeverna Koreja Evrope', a ipak danas hoda drugim putem. Putem koji nije lak, nesavršen naravno, ali fundamentalno drugačiji. Putem izgradnje institucija, demokratske modernizacije, putem ka Evropskoj uniji", rekao je Rama.

Naveo je da Organizacija jugoistočnih azijskih država nije rođena iz jedinstva, rođena je iz razumijevanja da je saradnja snažnija od konfrontacije i da pragmatizam, u konačnici, izaziva ideologiju.

Rama je dodao da je u Seulu, ne kao osoba koja drži predavanja, već prema njegovim riječima "kao neko ko još uvijek uči, uči od Koreje, uči na njenom primjeru".

Prema riječima premijera Albanije, Azijska konferencija lidera je platforma sa globalnim uticajem za razmjenu ideja, jačanje povjerenja i izgradnju mostova saradnje između različitih zemalja i generacija.



Rama boravi u službenoj posjeti Republici Južnoj Koreji, gdje se sastao s premijerom Kim Min-seokom, gdje je fokus razgovora bio na odnosima između dvije zemlje u nekoliko oblasti.