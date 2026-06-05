State Department poziva na oprez jer sigurnosni rizici i dalje postoje na Bliskom istoku, u regiji Zaljeva

SAD izdao novo upozorenje za putovanja na Bliski istok: Sigurnosni rizici i dalje visoki State Department poziva na oprez jer sigurnosni rizici i dalje postoje na Bliskom istoku, u regiji Zaljeva

Američki State Department je u četvrtak ponovo upozorio na nestabilnu sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku i pozvao američke građane na oprez, jer su tenzije u regionu i dalje visoke, javlja Anadolu.

"Zbog visokih tenzija u regionu, sigurnosno okruženje ostaje složeno i može se brzo promijeniti", saopćio je Biro za konzularna pitanja.

Odjeljenje je savjetovalo Amerikance u regiji da ostanu na oprezu i prate lokalne vijesti za razvoj događaja koji bi mogli utjecati na njihovu sigurnost.

Savjeti za putovanja za Bahrein, Izrael, Jordan, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Zapadnu obalu ostaju na "nivou 3 – razmislite o putovanju", dok Iran, Irak, Liban, Sirija, Jemen i Gaza ostaju pod savjetom "nivo 4 – nemojte putovati".

Iako su mnogi od ovih savjeta na snazi već duži period, obnovljeno upozorenje dolazi usred regionalnog rata koji je počeo 28. februara.

Regionalna eskalacija na Bliskom istoku nastavljena je otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenule zajedničku ofanzivu na Iran, poremetili ključne brodske rute i energetsku infrastrukturu i podižući cijene nafte, plina i goriva, izazivajući strah od nestašice, inflacije i ponovne krize troškova života.