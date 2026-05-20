Evropska komisija: Isplata 158,9 miliona eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru Plana rasta

Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija dobile nove tranše iz EU Instrumenta za reforme i rast nakon pozitivne ocjene napretka u ključnim oblastima

Evropska komisija je u srijedu stavila na raspolaganje 49 miliona eura Albaniji, 44,2 miliona eura Crnoj Gori i 65,7 miliona eura Sjevernoj Makedoniji u okviru Instrumenta za reforme i rast, javlja Anadolu.

Ovo je uslijedilo nakon trećeg zahtjeva za plaćanje i pozitivne ocjene Komisije o reformskim koracima provedenim u oblastima poslovne konkurentnosti i inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, te obrazovanja i digitalizacije u Sjevernoj Makedoniji.

Današnjim oslobađanjem, ukupan iznos oslobođen u okviru Instrumenta u okviru njihovih odgovarajućih koverti dostiže 212,8 miliona eura za Albaniju, 89,3 miliona eura za Crnu Goru i 142,1 milion eura za Sjevernu Makedoniju, objavila je Evropska komisija.

U Albaniji, reforme koje je Komisija ocijenila uključuju mjere za poboljšanje poslovnog okruženja, olakšavanje investicija i inovacija i proširenje pristupa finansiranju, uključujući i za startupove i kompanije aktivne u zelenom i digitalnom sektoru. Od isplaćenih 49 miliona eura, 22,8 miliona eura bit će prebačeno u državni budžet, dok će preostala sredstva biti dostupna za investicione projekte putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), podložno primjenjivim procedurama odobravanja.

U Crnoj Gori, Komisija je procijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dalje jačanje nacionalnog inovacijskog ekosistema. Od isplaćenih 44,2 miliona eura, 20,6 miliona eura bit će prebačeno u državni budžet, dok su preostala sredstva dostupna za investicione projekte putem WBIF-a.

U Sjevernoj Makedoniji, procijenjene reforme uključuju mjere za poboljšanje finansiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja i mjere za proširenje pristupa digitalnoj infrastrukturi i IT opremi u školama. Od isplaćenih 65,7 miliona eura, 30,6 miliona eura bit će prebačeno u državni budžet, dok su preostala sredstva dostupna za investicione projekte putem WBIF-a.

Sredstva koja su namijenjena za WBIF, nakon što ih odobri upravni odbor WBIF-a, podržat će infrastrukturne projekte u održivom transportu, čistoj energiji, digitalnom i razvoju ljudskog kapitala. Projekti će se provoditi u bliskoj saradnji s partnerima sa Zapadnog Balkana i međunarodnim finansijskim institucijama.

Plan rasta za Zapadni Balkan, usvojen 2023. godine, ima za cilj da partnerskim zemljama iz regije donese koristi od članstva prije njihovog pristupanja EU. Cilj mu je integrisati partnere u jedinstveno tržište EU, unaprijediti regionalnu ekonomsku saradnju, produbiti reforme vezane za EU i povećati pretpristupno finansiranje. To zauzvrat ubrzava proces proširenja i rast ekonomija partnera.

Plan podržava Instrument za reforme i rast, njegov finansijski instrument s okvirom od 6 milijardi eura. Svakih šest mjeseci partneri izvještavaju o svom napretku u reformama provedenim uz podršku Instrumenta. Najnovije finansijsko saopćenje odnosi se na treći polugodišnji izvještajni period, koji obuhvata reforme provedene do kraja decembra 2025. godine. Ukupno finansiranje oslobođeno u okviru ovog instrumenta od 2024. godine iznosi 673,6 miliona eura.

Okvir za investicije za Zapadni Balkan (WBIF) je ključan u implementaciji Instrumenta za reforme i rast. On usmjerava tri milijarde eura u grantovima i kreditima u okviru Instrumenta za podršku prioritetnim ulaganjima u transport, energetiku, digitalni i ljudski kapital. Osnovan prije 15 godina, WBIF je zajednička finansijska platforma koja okuplja Evropsku komisiju, finansijske organizacije, države članice EU i Norvešku. Direktno doprinosi Globalnoj strategiji EU za pristupne puteve.