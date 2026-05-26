Predsjednik Albanije u posjeti Vatikanu, pozvao papu Lava u posjetu Tirani Na sastanku istaknuti odnosi sa Svetom Stolicom, vjerske slobode u Albaniji i važnost dijaloga o Zapadnom Balkanu, uključujući Kosovo

Predsjednik Albanije Bajram Begaj boravio je u posjeti Vatikanu gdje se sastao s papom Lavom i kardinalom Pietrom Parolinom, a fokus razgovora je bilo na evropskim integracijama Albanije, odnosima sa Svetom Stolicom, stanju u regiji Zapadnog Balkana i potrebi za dijalogom i saradnjom, javlja Anadolu.



U saopćenju Predsjedništva Albanije navodi se da su na sastanku istaknuti "odlični odnosi sa Svetom Stolicom", proces članstva Albanije u EU i doprinos Albanije miru i stabilnosti u regiji.

"Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je vjeri, progonu kršćanskog svećenstva i vjernika tokom komunističkog perioda u Albaniji."



Albanija, naglasio je Begaj, strašno je patila od zabrane vjere tokom komunističkog režima.



Šef države izjavio je da su u tom periodu, ali i u ranijim vijekovima, Albanci sačuvali svoju vjeru u Boga u svojim dušama i da su je praktikovali pružajući nepokolebljiv otpor do mučeništva, navodi se u saopćenju.

Begaj je pozvao papu Lava da posjeti Albaniju.

Albanski predsjednik je imao sastanak i s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim sekretarom Vatikana.



Razgovarali su o međunarodnim dešavanjima "s posebnom pažnjom na regiju Zapadnog Balkana i proces evropskih integracija Albanije".

"Također, na sastanku je razgovarano o Kosovu i rješavanju otvorenih pitanja u regiji kroz dijalog i saradnju, kao i o važnosti integracije cijele regije Zapadnog Balkana u EU", navodi se u saopćenju.