Turski tim do pobjede je predvodio Kem Birch sa 21 poenom i 13 skokova

Fenerbahce izborio final-four Eurolige, Valencia izborila majstoricu protiv Panathinaikosa Turski tim do pobjede je predvodio Kem Birch sa 21 poenom i 13 skokova

Košarkaši Fenerbahcea plasirali su se na fina - four Eurolige nakon što su u Kaunasu savladali Žalgiris rezultatom 94:90 i ukupnim skorom 3:1 u četvrtfinalnoj seriji.

Turski tim do pobjede je predvodio Kem Birch sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Talen Horton-Tucker ubacio 19, a Wade Baldwin dodao 14 poena.

Kod domaćina najefikasniji je bio Sylvain Francisco sa 23 poena.

U drugom meču večeri, Valencia Basket je novim „brejkom“ u Atini savladala Panathinaikos rezultatom 89:86 i izjednačila seriju na 2:2, čime je izborila odlučujuću petu utakmicu na domaćem terenu.

Valenciju je predvodio Jean Montero sa 29 poena, dok su kod domaćina Cedi Osman postigao 26, a Kendrick Nunn dodao 19 poena.