Trump najavio trodnevno primirje u ratu Rusije i Ukrajine

Diyar Güldoğan
09 Maj 2026•Ažuriranje: 09 Maj 2026
Donald Trump saopćio je u petak da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o privremenom primirju i velikoj razmjeni ratnih zarobljenika, što je opisao kao mogući korak ka okončanju rata.
„Sa zadovoljstvom objavljujem da će biti trodnevno primirje (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine“, napisao je Trump na platformi Truth Social.
Prema njegovim navodima, primirje uključuje „obustavu svih borbenih aktivnosti“ i recipročnu razmjenu po 1.000 zarobljenika sa svake strane.
„Ovaj zahtjev sam lično uputio i veoma cijenim što su ga prihvatili predsjednik (Vladimir Putin) i predsjednik (Volodimir Zelenski),“ naveo je Trump.
On je dodao da se nada da je ovo početak kraja „vrlo dugog, smrtonosnog i teškog rata“.
„Pregovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže“, rekao je Trump.