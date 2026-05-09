Trump najavio trodnevno primirje u ratu Rusije i Ukrajine

Donald Trump saopćio je u petak da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o privremenom primirju i velikoj razmjeni ratnih zarobljenika, što je opisao kao mogući korak ka okončanju rata.

„Sa zadovoljstvom objavljujem da će biti trodnevno primirje (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine“, napisao je Trump na platformi Truth Social.

Prema njegovim navodima, primirje uključuje „obustavu svih borbenih aktivnosti“ i recipročnu razmjenu po 1.000 zarobljenika sa svake strane.

„Ovaj zahtjev sam lično uputio i veoma cijenim što su ga prihvatili predsjednik (Vladimir Putin) i predsjednik (Volodimir Zelenski),“ naveo je Trump.

On je dodao da se nada da je ovo početak kraja „vrlo dugog, smrtonosnog i teškog rata“.

„Pregovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže“, rekao je Trump.