Mastercard se priprema za pokretanje usluga u Siriji nakon 15 godina

Mohammad Sıo
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Mastercard, jedna od najvećih globalnih platnih mreža, završila je tehničke procedure za obradu međunarodnih transakcija bankovnim karticama unutar Sirije, što je prvi korak te vrste u više od 15 godina, saopštila je u četvrtak novinska agencija SANA.
Pozivajući se na kompaniju, SANA je saopštila da ovaj potez „utire put ponovnom povezivanju sirijskog tržišta s globalnom platnom mrežom i podržava napore za modernizaciju bankarskog i finansijskog sektora zemlje u skladu sa zahtjevima globalne digitalne ekonomije“.
Guverner Centralne banke Abdelkader Husrieh rekao je da će ovaj razvoj pružiti „snažan podsticaj“ nacionalnoj ekonomiji i pomoći u privlačenju međunarodnih investitora.
Dodao je da će to stvoriti nove mogućnosti za preduzeća i pojedince, omogućiti klijentima da koriste digitalna rješenja za plaćanje, olakšati prihvatanje plaćanja i obezbijediti efikasnije kanale za transfer novca od Sirijaca koji žive u inostranstvu.
Adam Jones, regionalni direktor Mastercarda za Zapadnu Arabiju, rekao je da kompanija sarađuje sa sirijskom centralnom bankom na izgradnji „snažnog i sigurnog platnog ekosistema“.
Rekao je da završetak tehničke spremnosti označava „ključan korak ka jačanju digitalne finansijske infrastrukture i proširenju pristupa sigurnim finansijskim uslugama“, potvrđujući posvećenost kompanije finansijskoj inkluziji, prema SANA-i.
Ovaj potez slijedi nakon memoranduma o razumijevanju potpisanog 23. septembra 2025. godine između Centralne banke Sirije i Mastercarda o razvoju digitalne platne infrastrukture i promociji finansijske inkluzije u zemlji.
Završetak tehničkih priprema globalne finansijske kompanije kao što je Mastercard odražava značajan korak ka okončanju finansijske izolacije Sirije i njenom ponovnom povezivanju s međunarodnim platnim sistemima.
Mastercard godinama nije normalno poslovao u Siriji zbog sankcija i ograničenja uvedenih tokom građanskog rata u zemlji, iako su neka od tih ograničenja ublažavana u fazama.
Od svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nova sirijska administracija provodi političke i ekonomske reforme, istovremeno promovirajući socijalnu koheziju i radeći na proširenju saradnje s regionalnim i međunarodnim partnerima.