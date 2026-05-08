SANA tvrdi da je kompanija završila tehničke procedure za obradu međunarodnih transakcija bankovnim karticama

Mastercard se priprema za pokretanje usluga u Siriji nakon 15 godina SANA tvrdi da je kompanija završila tehničke procedure za obradu međunarodnih transakcija bankovnim karticama

Mastercard, jedna od najvećih globalnih platnih mreža, završila je tehničke procedure za obradu međunarodnih transakcija bankovnim karticama unutar Sirije, što je prvi korak te vrste u više od 15 godina, saopštila je u četvrtak novinska agencija SANA.

Pozivajući se na kompaniju, SANA je saopštila da ovaj potez „utire put ponovnom povezivanju sirijskog tržišta s globalnom platnom mrežom i podržava napore za modernizaciju bankarskog i finansijskog sektora zemlje u skladu sa zahtjevima globalne digitalne ekonomije“.

Guverner Centralne banke Abdelkader Husrieh rekao je da će ovaj razvoj pružiti „snažan podsticaj“ nacionalnoj ekonomiji i pomoći u privlačenju međunarodnih investitora.

Dodao je da će to stvoriti nove mogućnosti za preduzeća i pojedince, omogućiti klijentima da koriste digitalna rješenja za plaćanje, olakšati prihvatanje plaćanja i obezbijediti efikasnije kanale za transfer novca od Sirijaca koji žive u inostranstvu.

Adam Jones, regionalni direktor Mastercarda za Zapadnu Arabiju, rekao je da kompanija sarađuje sa sirijskom centralnom bankom na izgradnji „snažnog i sigurnog platnog ekosistema“.

Rekao je da završetak tehničke spremnosti označava „ključan korak ka jačanju digitalne finansijske infrastrukture i proširenju pristupa sigurnim finansijskim uslugama“, potvrđujući posvećenost kompanije finansijskoj inkluziji, prema SANA-i.

Ovaj potez slijedi nakon memoranduma o razumijevanju potpisanog 23. septembra 2025. godine između Centralne banke Sirije i Mastercarda o razvoju digitalne platne infrastrukture i promociji finansijske inkluzije u zemlji.

Završetak tehničkih priprema globalne finansijske kompanije kao što je Mastercard odražava značajan korak ka okončanju finansijske izolacije Sirije i njenom ponovnom povezivanju s međunarodnim platnim sistemima.

Mastercard godinama nije normalno poslovao u Siriji zbog sankcija i ograničenja uvedenih tokom građanskog rata u zemlji, iako su neka od tih ograničenja ublažavana u fazama.

Od svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nova sirijska administracija provodi političke i ekonomske reforme, istovremeno promovirajući socijalnu koheziju i radeći na proširenju saradnje s regionalnim i međunarodnim partnerima.