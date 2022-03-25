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Yaşam

Zor şartlarda okuyan genç avukat, kazancının büyük bölümünü öğrenciler için harcıyor

Karaman'da inşaat ustası olan babasının iş kazası geçirmesi sonucu zorluk içinde eğitim hayatını sürdüren avukat Hüseyin Mutlu, köy okullarına kütüphaneler kurup, eksikliklerini gidererek geleceğin teminatı gençlerin eğitimine katkı sağlıyor.

Mehmet Çetin   | 25.03.2022
Zor şartlarda okuyan genç avukat, kazancının büyük bölümünü öğrenciler için harcıyor Fotoğraf: Mehmet Çetin/AA

Karaman

Karaman'da 2012 yılından bu yana avukatlık yapan 33 yaşındaki Hüseyin Mutlu, açtığı hukuk bürosunda 12 avukatla özellikle işçilerin haklarını savunmaya çalışıyor. Mutlu, elde ettiği gelirin büyük bölümüyle de kırsal kesimdeki köy okullarına kütüphaneler yaptırırken, yüzlerce çocuğa da kırtasiye yardımında bulunuyor.

Mutlu, AA muhabirine, avukat olmasında lise yıllarında etrafında ve ailesinde yaşadığı bazı olayların etkili olduğunu söyledi.

İnşaat ustası olan babasının iş kazası geçirmesinden sonra uzunca süre ailecek mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Mutlu, "Bu mağduriyetimizde yanımızda duracak kişi bulamadık. Babamı kimse savunmadı. Bu da benim avukat olma kararımda önemli bir etkendi. O gün, bu gündür özellikle işçi kardeşlerimin yanında olmaya gayret ettim." diye konuştu.

"24 köy okuluna kütüphane kurduk, 28 olursa kütüphanesiz köy okulumuz kalmayacak"

Mutlu, babasının iş kazası geçirmesinin ardından zor bir öğrencilik dönemi geçirdiğini belirterek, bu nedenle avukat olup kendi işini kurduktan sonra geleceğin teminatı çocuklara fırsat eşitliği sağlamak için okullara kütüphane, laboratuvar gibi yardımlar yaptığını belirtti.

Özellikle kırsal kesimlerde fırsat eşitliğinin çok fazla olmadığını vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:

"Bugün Selçuk Bayraktar'ın başarmış olduğu bir tablo var ortada. Bir kişi bile şehrin, ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Neden bu okullardan, laboratuvarlardan yeni yazılımcılar, yeni mühendisler, fark yaratan bilim adamları, yeni Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar çıkmasın. Okyanusta bir damla misali faydalı olabilmek amacıyla böyle destekler vermeye çalışıyoruz. 'Kütüphanesiz okul kalmasın' sloganıyla bir çalışma başlattım. Bunu bitirmek üzereyiz. 24 köy okuluna kütüphane kurduk, 28 olursa kütüphanesiz köy okulumuz kalmayacak. Okullara sadece kütüphane için gitmiyoruz. Öğretmen masası, eskimiş malzemeler, zeka oyun odaları, robotik kodlama sınıfları, laboratuvar gibi eksikleri de elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz."

"Bir eser bırakabilirsek ne mutlu bize"

Okullarda yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yaptıklarını dile getiren Mutlu, "Gittiğimiz okullarda belli şeyler yapıyoruz ama çocuklarımızın çantası, defteri, silgisi yoksa bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Gitmişken bu tür ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. İnsan ne oldum değil, ne olacağım demeli. Yarın ne olacağımızın garantisi yok. Bir eser bırakabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Şehit Muhammet Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu Müdürü Ayhan İncedal da avukat Hüseyin Mutlu'nun her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Hüseyin Mutlu okulumuza kütüphane, robotik kodlama sınıfı, fen laboratuvarı, zeka oyunları odası, bilgisayar sınıfı yaptırdı. Ne zaman istekte bulunsak bizi geri çevirmedi. Öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

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