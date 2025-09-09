Yürüyen merdivene ters binen kedinin yardımına vatandaş koştu
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yürüyen merdivene ters yönden binen kedi, vatandaşın yardımıyla doğru tarafa yönlendirildi.
İstanbul
Havalimanında yürüyen merdivene ters yönden binen kedinin yukarı çıkma çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, ters yönden ilerlemeye çalışan kedinin üst kata çıkamadığı ve yönünü bulmakta zorlandığı anlar yer alıyor.
Merdivene birkaç kez binerek ters yönden yukarı çıkmaya çalışan kediyi bir vatandaşın alarak doğru tarafa koyduğu ve kedinin üst kata çıkmayı başardığı görülüyor.
