Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi
Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilciliği, Türk mutfağını tanımak isteyen Meksikalılar için "Türk Mutfağı Günleri" etkinliği düzenledi.
Mexico
YEE, Meksika'da Türk kültürünü tanıtmak ve Türkçe öğretmek amacıyla bu ülkedeki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
Meksikalıların yoğun talebi üzerine Türk mutfağı günleri etkinliğini düzenleyen enstitü yetkilileri, ilk gün katılımcılara Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden "mantı" ikramında bulundu.
Enstitü, Türk mutfağı günleri kapsamında gelecek haftalarda sarma, baklava, simit, börek gibi Türk mutfağının en çok sevilen tatlarını Meksikalılara sunacak.
Mantı gününde, bu ülkede Türkçe kursu alan öğrencilerinin de yer aldığı 15 Meksikalı, Türk şefler eşliğinde mantı hamuru açarak, eğlenceli bir gün geçirdiler.
Enstitü yetkilileri, kursiyerlerin Türk şeflerle yaptıkları mantıyı büyük keyifle tattıklarını kaydederek, yemek sonrası Türk çayı ile yapılan samimi sohbette ise Türk mutfağının yanı sıra Türkiye'nin güzelliklerinin anlatıldığını belirtti.
"Benim için harika bir deneyim oldu"
Katılımcılardan Rosa Irma Diaz del Castillo, Meksika'da Türk yemeklerini öğrenme fırsatını yaratan YEE yetkililerine teşekkür ederek, "Benim için harika bir deneyim oldu." dedi.
Diğer katılımcı Zaravashi Daniela Gutierrez Alvarez da yemek hazırlanma sürecinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Benim deneyimim beklediğimden çok daha tatmin ediciydi. Bu etkinliği çok beğendim." ifadelerini kullandı.
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