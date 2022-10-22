Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,312.90
BTC/USDT
19,183.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi

Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilciliği, Türk mutfağını tanımak isteyen Meksikalılar için "Türk Mutfağı Günleri" etkinliği düzenledi.

Sinan Doğan   | 22.10.2022
Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi

Mexico

YEE, Meksika'da Türk kültürünü tanıtmak ve Türkçe öğretmek amacıyla bu ülkedeki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Meksikalıların yoğun talebi üzerine Türk mutfağı günleri etkinliğini düzenleyen enstitü yetkilileri, ilk gün katılımcılara Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden "mantı" ikramında bulundu.

Enstitü, Türk mutfağı günleri kapsamında gelecek haftalarda sarma, baklava, simit, börek gibi Türk mutfağının en çok sevilen tatlarını Meksikalılara sunacak.

Mantı gününde, bu ülkede Türkçe kursu alan öğrencilerinin de yer aldığı 15 Meksikalı, Türk şefler eşliğinde mantı hamuru açarak, eğlenceli bir gün geçirdiler.

Enstitü yetkilileri, kursiyerlerin Türk şeflerle yaptıkları mantıyı büyük keyifle tattıklarını kaydederek, yemek sonrası Türk çayı ile yapılan samimi sohbette ise Türk mutfağının yanı sıra Türkiye'nin güzelliklerinin anlatıldığını belirtti.

"Benim için harika bir deneyim oldu"

Katılımcılardan Rosa Irma Diaz del Castillo, Meksika'da Türk yemeklerini öğrenme fırsatını yaratan YEE yetkililerine teşekkür ederek, "Benim için harika bir deneyim oldu." dedi.

Diğer katılımcı Zaravashi Daniela Gutierrez Alvarez da yemek hazırlanma sürecinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Benim deneyimim beklediğimden çok daha tatmin ediciydi. Bu etkinliği çok beğendim." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
TRT'den Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerine gazetecilik eğitimi
İletişim Başkanı Altun: Sömürge düzenine karşı çok boyutlu mücadele vermek zorundayız

Benzer haberler

Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi

Güney Afrikalı sanatçılar çalışmalarını Türkiye'de sergiliyor

Meksika’nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine "Türkiye"nin adı verildi

Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

Meksikalı gezgin Nieto, kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet