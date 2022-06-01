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Yaşam

Yozgat'ta kafe işletmecisi müşterilerini omzunda iguana ile karşılıyor

Yozgat'ta kafe işletmecisi, müşterilerini omzunda iguana ile karşılıyor.

Ömer Ertuğrul   | 01.06.2022
Yozgat'ta kafe işletmecisi müşterilerini omzunda iguana ile karşılıyor Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Lise Caddesi'nde kafe işleten Can Öcal'ın, 3,5 yıl önce 30 santimetre boyundayken aldığı ve "CO" adını verdiği iguana, 1 metre 15 santimetreye ulaştı.

Öcal'ın zaman zaman omzuna alıp gezdirdiği iguanayı seven vatandaşlar ve kafeye gelen müşteriler, fotoğraf da çektiriyor.

Can Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluktan beri sürüngen hayvanlara ilgi duyduğunu söyledi.

İguanayı arkadaşında gördüğünü ve çok sevdiğini belirten Öcal, "Arkadaşımdan alarak beslemeye başladım. Ben de 3,5 yıldır kafede besliyorum. Aldığımda küçüktü, şimdi boyu bir metreyi geçti." dedi.

Öcal, müşterilerinin genellikle Co'yu sevdiğini ama bazılarının da korktuğunu vurgulayarak, "Meyve ve sebze ile besleniyor, etçil bir hayvan değil, çileğe bayılıyor. Bakımı çok zor değil, şu an 4,5 yaşlarında. Bazı müşterilerimiz alıp evine götürmek istiyor ama vermiyorum. Kafeye gelen müşterilerimiz sohbet ederken yanlarına alıp seviyorlar. Bazen müşterilerimizi kapıda iguana ile karşılıyoruz, masadan siparişleri omzumda iguana ile alıyorum." diye konuştu.

Müşterilerden üniversite öğrencisi Büşra İrem Demir de 3 yıldır kafeye geldiğini ve Co'yu çok sevdiğini belirtti.

Demir, arkadaşlarından bazılarının iguanadan korktuğunu vurgulayarak, "Ben Kayseri'de yaşıyorum. Orada gezdiğim yerlerde iguana görmedim, burada olması beni çok şaşırttı. Gelip burada onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

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