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Yaşam

Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü

Özgün Tiran   | 18.05.2022
Yıldız Dağları'nın etekleri açan gelinciklerle kırmızıya büründü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın etekleri, açan gelinciklerle kırmızıya büründü.

Tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentte, yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar, araçlarını durdurup gelincik tarlalarını fotoğraflıyor. Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Bölgede fotoğraf çekimi yapan Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, Trakya'nın bugünlerde gelinciklerle kırmızıya boyandığını söyledi.

Gelincik tarlalarının dikkat çektiğini belirten Gürses, "Doğamızın kendi kendine çıkan bu çiçeği turizme de katkı sağlamış oluyor. İnsanları hem neşelendiriyor güzel hislerle hem de çok harika fotoğraflar çektirmelerine sebep oluyor." dedi.

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