Yedinci tüp bebek denemesi başarılı olan çift, çocuklarını kucaklarına alacakları günü bekliyor
Bir aylık hamile anne adayı Fatma Kavlakoğlu, "Hep rüyalarımda görürdüm, ağlayarak uyanırdım. 'Ben de olacak mıyım?' diye düşünürdüm. Şükür, Allah nasip etti. Çok güzel bir duygu." dedi.
Ankara
Ankara'da ikamet eden ve 13 yıldır evli olan 36 yaşındaki Fatma Kavlakoğlu ile 39 yaşındaki Mehmet Kavlakoğlu, evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olabilmek için pek çok tedaviyi denedi.
6 kez tüp bebek işlemine başvuran ve başarısız denemelere rağmen ümitlerini kaybetmeyen Kavlakoğlu çifti, son olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yaralı'nın uyguladığı tüp bebek tedavisiyle amaçlarına ulaştı.
"Umudumu kaybetmedim"
Yaşadıkları süreci AA muhabirine anlatan bir aylık hamile anne adayı Fatma Kavlakoğlu, başarısız uygulamaların kendisini çok üzdüğünü ve bu süreçte psikolojik olarak zor dönemler geçirdiğini söyledi.
Çalışma arkadaşlarının kendisini sürekli desteklediğini ve motive ettiğini belirten Kavlakoğlu, "Ben de hiç umudumu kaybetmedim, eşimin desteği de çok fazlaydı." dedi.
Kavlakoğlu, son tüp bebek denemesinden sonra Prof. Dr. Hakan Yaralı'nın muayenehanesine gitmeye karar verdiklerini ve uyguladığı tedavi sonucunda çocuk sahibi olduklarını anlattı.
Anneliğin farklı bir duygu olduğunu söyleyen Kavlakoğlu, sevincini, "Hep rüyalarımda görürdüm, ağlayarak uyanırdım. 'Ben de olacak mıyım?' diye düşünürdüm. Şükür, Allah nasip etti. Çok güzel bir duygu." sözleriyle ifade etti.
"İnsanlar, bir, iki kez doktora gittik diye umutlarını kaybetmesin"
Mehmet Kavlakoğlu da "İnsanlar, bir, iki kez doktora gittik diye umutlarını kaybetmesin. Tabii ki bu çok zor bir süreç, insanları maddi ve manevi anlamda çok yıpratıyor ama imkanlarını kullansınlar. İnşallah onlar da bizim gibi mutlu sona ulaşırlar." dedi.
Her şeyin bir zamanı olduğunu söyleyen Kavlakoğlu, "Allah ne zaman kısmet ederse o zamandır. Bundan önce de doktora gittik, sonuç alamadık ama demek ki nasip bu zamanaymış." diye konuştu.
"6 tüp bebek başarısızlığı uygulamasına rağmen gebeliği yakaladık"
Prof. Dr. Hakan Yaralı ise tüp bebek uygulamasının başarılı olmasında doğru ilaç protokolü ve ilaç dozu, doğru zamanda çatlatma iğnesi yapılması, uygun hastalara embriyolarda genetik ayıklama yapılması ve laboratuvar uygulamasının kalite kontrolü kapsamında yetkin olması gibi faktörlerin önemli olduğunu söyledi.
Fatma Kavalakoğlu'na klasik tüp bebek tedavisi uygulamaya karar vererek tedaviye başladıklarını anlatan Yaralı, şunları kaydetti:
"Her bir başarısızlık, bir sonraki uygulamada tedavide başarı ihtimalini azaltabiliyor özellikle ilk 2-3 uygulama başarısızlığı sonrası gebe kalma şansı azalabiliyor ama bu hastanın yumurtalık rezervi kötü değildi. 36 yaş ve 6 tüp bebek başarısızlığı uygulamasına rağmen biz, klasik tüp bebek yaparak iki adet yumurta toplamadan sonra blastokist evresinde, taze embriyo transferiyle gebeliği yakaladık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.