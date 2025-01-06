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Yaşam

Yedikuyular Kayak Merkezi 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez dün sezon açılışını yapan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

İzzet Mazı  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Yedikuyular Kayak Merkezi 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı

Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan ve kış turizminde bölgenin ilk tercihleri arasında yerini alan merkezin yüksek bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelenlerle 2 günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.

Jandarma ekipleri, tamamen karla kaplanan kayak merkezine giden sürücüleri zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu yollarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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