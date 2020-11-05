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Yaşam

Yatağa bağımlılıktan paralimpik oyunlara uzanan başarı hikayesi: Mahmut Bozteke

Geçirdiği kaza sonucu bir yıl yatağa bağımlı yaşadıktan sonra fizyoterapistin tavsiyesiyle başladığı tekvandoda paralimpik milli sporcu olan Bozteke, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan 6 Türk sporcudan biri.

Kemal Ceylan   | 05.11.2020
Yatağa bağımlılıktan paralimpik oyunlara uzanan başarı hikayesi: Mahmut Bozteke Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

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Gaziantep'te geçirdiği kaza sonucu kolları kopan, 1 yıl yatağa bağımlı yaşadıktan sonra fizyoterapistin tavsiyesiyle tekvandoya başlayan paralimpik milli sporcu Mahmut Bozteke, elde ettiği Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve çeşitli kıta şampiyonluklarıyla 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan 6 Türk sporcudan biri olmayı başardı.

Bozteke, 111 yaşında fıstık ağaçlarını ilaçlarken kollarını traktörün kuyruk miline kaptırdı. Kazada kolları kopan ve hastanede 3,5 ay yatarak tedavi gören Bozteke, yaklaşık 15 ameliyatla bacaklarından alınan dokularla kollarının bir bölümüne kavuştu. Bacaklarındaki doku kaybı nedeniyle 1 yıl evde yatağa bağımlı yaşayan Bozteke, elleri olmadığı için günlük işlerini ayaklarıyla yapmayı öğrendi.

Bozteke, tedavi sürecinde fizyoterapistin "Ayaklarını iyi kullanıyorsun, bence iyi tekvando yaparsın" tavsiyesiyle mahallesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonunda tekvandoyla tanıştı.

Kısa sürede salonun iddialı sporcularından biri olan 23 yaşındaki sporcu, ilk resmi müsabakasına çıktığı 2015'ten 2019 yılına kadar Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, Afrika birinciliği, ikinciliği, Asya ikinciliği ve üçüncülüğünü kazandı.

Tekvando ile yeniden hayata tutundu

Elde ettiği başarılarla 2021 Tokyo Olimpiyatlarında yapılacak para-tekvando oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek 6 sporcudan biri olmayı garantileyen milli sporcu, başarı hikayesini AA muhabirine anlattı.

Geçirdiği kaza nedeniyle kötüye giden hayatının para-tekvando ile tekrar iyiye gitmeye başladığını belirten Bozteke, "Bir sene yatalak olup, daha sonra Türkiye Şampiyonu olmak, Avrupa şampiyonluğu, Dünya şampiyonasında dereceler elde etmek, uluslararası başarılar yakalamak bana öz güven kazandırdı. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

Katıldığı ilk resmi müsabakayı kaybettiğini ancak vazgeçmediğini anlatan Paralimpik tekvandocu, şunları dile getirdi:

"İlk resmi müsabaka olan 2015 Türkiye Şampiyonası'nda dayak yedim ve yenildim. Bu beni hırslandırdı ve sonraki şampiyonaya daha iyi hazırlandım. İkinci denememde Türkiye Şampiyonu oldum ve Tekvando Milli Takımı'na girmeye hak kazandım. Hala milli formayla kariyerime devam ediyorum. 2021 Tokyo Olimpiyatları'na ülkemiz adına kota alan 6 sporcudan biri oldum. Allah kısmet ederse olimpiyatlarda şampiyonluk düşünüyorum."

Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda benden ve takım arkadaşlarımdan başarı beklentisinin yüksek olduğunun farkındayım çünkü 191 ülke içinde olimpiyatlara tam kota alan tek takımız. 2021 Paralimpik Olimpiyatları'nda şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletmek istiyorum. Bu benim en büyük hayalim ve hedefim."

Başarılı sporcudan engellilere "spor yapın" tavsiyesi

Bozteke, özellikle engellilerin kendilerine uygun branşta spor yapmasını tavsiye etti.

Tedavi sürecinde günlük işleri ayaklarıyla yapmayı öğrendiğini ifade eden başarılı sporcu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle olacak ki fizyoterapistim bacaklarımı iyi kullandığımı, tekvandoda başarılı olabileceğimi söyledi. Böylece tanıştığım tekvandoda kazandığım başarılarla bana bir öz güven geldi. Başarıyı yakaladığında sosyal hayatta konum buluyorsun. İnsanlar sana saygı duyuyor, arkadaş çevren genişliyor. Kendimi savunma açısından da tekvando bana çok şey kazandırdı. Her engelli spor yapmalı. Başarılı olunamasa dahi sosyal hayatta yer alınıyor, arkadaş çevresi oluyor, hayatla bağı güçlendiriyor."

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