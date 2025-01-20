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Yaşam

Van'daki Dilkaya Sazlığı'nın büyük bölümü buzla kaplandı

Van'ın Edremit ilçesinde onlarca türden kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Ali Çelik  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Van'daki Dilkaya Sazlığı'nın büyük bölümü buzla kaplandı Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

Kentte kar yağışının ardından havanın soğuması yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Edremit ilçesindeki Dilkaya Sazlığı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Bölgenin önemli sulak alanlarından olan ve birçok farklı kuşa ev sahipliği yapan sazlığa gelenler, ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkardı.

Yüzeyi buzla kaplanan sazlık, havadan görüntülendi.

Vatandaşlardan Tuna Çakır, sazlığın göçmen kuşlar için önemli bir konaklama noktası olduğunu söyledi.

Çakır, "Sazlığın yüzeyi yaklaşık 5-6 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Yürüyüş yaptıktan sonra eşsiz manzaranın fotoğrafını çektik. Farklı kuş türlerini burada gözlemleme şansımız oldu. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi.

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