Dolar
19.83
Euro
21.44
Altın
1,974.55
ETH/USDT
1,815.60
BTC/USDT
26,863.00
BIST 100
4,466.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde “Teşekkür Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Van'da doğaseverler 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'nün çevresini gezdi

Van'da bir araya gelen doğaseverler, Erek Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'nün bulunduğu bölgeyi gezdi, doğayla iç içe zaman geçirdi.

Hakan Sarı  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Van'da doğaseverler 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'nün çevresini gezdi Fotoğraf: Hakan Sarı/AA

Van

Urartu Kralı II. Rusa'nın, akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl ve çevresi, bugünlerde yeşilin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Vadi Doğa Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında gölün bulunduğu bölgeye çıkan 86 doğasever, ilkbaharda canlanan doğasıyla insanları cezbeden gölün çevresinde yürüyüş yaptı.

Doğayla iç içe zaman geçiren, temiz havanın tadını çıkaran doğaseverler, bölgeni güzelliklerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

22.05.2023

Kulüp Başkanı Ömer Demez, havanın ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda aldıkları talepler doğrultusunda 86 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.

Keşiş Gölü'nün kent merkezi ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Demez, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz birinci tur oldu. Kulübümüzün programı kapsamında bu yıl 4 tur düzenleyeceğiz. İnsanlar burada doğayla iç içe zaman geçiriyor. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Kurallara uygun bir şekilde insanları doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Dilan Temel de gölün ülkenin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun." dedi.

Filiz Temel ise etkinliğin güzel geçtiğini dile getirerek, karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
THY, deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulamasını 1 Haziran'a kadar sürdürecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
"ABD’den Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Benzer haberler

Van'da doğaseverler 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'nün çevresini gezdi

Van'da doğaseverler 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü'nün çevresini gezdi

Van'da tedavileri tamamlanan kartal ve şahin doğaya salındı

Çocuk yaşta öğrendiği Urartu sanatını 42 yıldır atölyesinde yaşatıyor

Dünya Arı Günü etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi

Dünya Arı Günü etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi
Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başladı

Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başladı
Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor

Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet