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Yaşam

Vali Yerlikaya: Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayasofya'nın kedisi" olarak bilinen Gli'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Güç Gönel   | 07.11.2020
Vali Yerlikaya: Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayasofya'nın kedisi" olarak bilinen Gli'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'den bu yana Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli." ifadelerini kullandı.

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