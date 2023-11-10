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Yaşam

Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Diyarbakır'da üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) kurulan seralarda öğrenciler çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Bestami Bodruk  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de 200 metrekarelik alanda 3 sera kuruldu.

Fen laboratuvarı, müzik, matematik, resim, zeka oyunları ve deneyler ile çocukların gelişimine katkı sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının desteği ile kurulan seralarda da çocuklar toprakla buluşuyor, uzman ekibin desteğiyle bitki yetiştirmeyi, sulama ve budama yapmayı öğreniyor.

"Çocuklarımız doğayla bağ kurma şansı buluyor"

BİLSEM'de proje yöneticiliği yapan sınıf öğretmeni Mehmet Kaya, AA muhabirine, üstün yetenek tanısı almış çocuklara özel eğitim veren bir merkez olduklarını, bu alanda bilimsel eğitim vermenin yanı sıra onların doğayı tanımalarını da sağladıklarını söyledi.

Başlatılan projeyle öğrencilerin belediyenin uzman personelinden çiçek ve bitki yetiştirme ile bakımı konusunda bilgi aldığını, öğrendiklerini seralarda uygulama fırsatı bulduğunu anlatan Kaya, "Çocuklarımız doğayla bağ kurma şansı buluyor." dedi.

Kaya, çocukların eliyle yetiştirilen bitkilerin merkezin bahçe düzenlemesinde kullanılacağını ifade ederek, bazı bitkileri de deneylerde kullanacaklarını belirtti.

Çocukların bilimsel anlamda tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanlarını da öğrenmesini istediklerini vurgulayan Kaya, "Çocuklar toprağa saygı duymamız gerektiğini, toprağın olmazsa olmazımız olduğunu öğrenecek. Amacımız çocuklarımızı çağın gereklerine göre yetiştirirken aynı zamanda onların doğayla da iletişimlerini sağlamak." diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığında 10 yıldır görev yapan Ramazan Altuğ da bu zamana kadar edindikleri bilgileri gelecek nesillere aşılamak istediklerine işaret ederek, bunun mutluluk ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Toprak insanlar için çok önemli"

Seralarda üretim yapanlardan 9 yaşındaki Hüseyin Türk ise toprağa dokunduklarını, bitki yetiştirdiklerini belirterek, "Toprak insanlar için çok önemli. Burada doğayla iç içe yaşamayı öğreneceğim." ifadesini kullandı.

8 yaşındaki Sümeyye Topkaya, toprakla ilgilenmenin rahatlatıcı olduğunu anlatarak, "Toprak bizim için çok önemli. Her şeyimizi ondan kazanırız. Burada öğrendiklerimle kolaylıkla bitki yetiştirebilirim." şeklinde konuştu.

Aynı yaştaki Zeynep Aydın da seralar sayesinde bitki yetiştirmeyi öğrendiklerini söyledi. Aydın, "Toprakla uğraşmak çok eğlenceli. Bitki üretimiyle ilgili birçok bilgi edindik. İleride bitki yetiştirmek istediğimde burada öğrendiklerimi uygulayacağım." dedi.

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