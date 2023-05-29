Türkiye'de yaşayan Suriyeli siyam ikizleri, ameliyat için Suudi Arabistan'a nakledildi
Başkent Ankara'da yaşayan 2,5 yaşındaki Suriyeli siyam ikizi İhsan ve Bessem Salih, Riyad yönetiminin insani yardım faaliyetleri çerçevesinde, ameliyat için Suudi Arabistan'a nakledildi.
Ankara
Suriyeli Salih kardeşler ayrılma ameliyatı için Suudi Arabistan'a gitti.
Nakil süreci, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda gerçekleşti.
Siyam ikizleriyle anne ve babasını taşıyan Suudi Arabistan'a ait özel uçak, Esenboğa Havalimanı'nda işlemlerin ardından hareket etti.
Suudi Arabistan'daki 57. ikiz ayırma ameliyatı olacak
Suudi Arabistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Mohammed Yousef Alharbi, havalimanında yaptığı açıklamada, gerekli tetkiklerin ardından Suriyeli siyam ikizlerin birbirilerinden ayrılmaları için ameliyat edileceğini söyledi.
Alharbi, "Suudi Arabistan’ın yapışık ikizleri ayırma programının 57. ameliyatı olacak. Bu program 1990’da kuruldu. Bu program Suudi Arabistan'ın insani yardım çalışmaları çerçevesinin bir parçası." dedi.
Suudi Arabistan'ın bu alanda pek çok başarılı ameliyatlara imza attığını vurgulayan Maslahatgüzar Alharbi, "Bu tür ameliyatlar gerekli tetkiklerin ardından saatler sürecek. Şu ana kadar 56 başarı ameliyat gerçekleştirdik." diye konuştu.
Alharbi, siyam ikizlerinin tedavi sürecini uzman sağlık ekibinin takip edeceğini belirterek, "Elçiliğimiz ailenin nakli için tüm işlemleri yaptı. Bunun ardından Suudi Arabistan'dan özel bir tahliye uçağı geldi. Şimdi de uçak onları alarak gitti." ifadelerini kaydetti.
"İyi olmaları için her şeyi yapıyoruz"
Baba Mahmud Salih da "Yapışık ikizlerin Suudi Arabistan'da ayrılması için Allah bize bir imkan sağladı. Tedavi Suudi Arabistan'daki Kral Selman Hastanesi'nde olacak. İnşallah çocuklarım iyileşecek. Allah'a güveniyoruz." diye konuştu.
Çocukların bakımlarının çok zor olduğunu vurgulayan Salih, "Hasta olduklarında hep yanlarında oluyoruz. Onların iyi olmaları için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan'ın Ankara'daki büyükelçiliğinin kendilerine yardımcı olduğunu belirten Salih, "Bu süreçte bize kim yardım ettiyse Allah onlardan razı olsun." dedi.
Yaklaşık 2 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Salih, Türk halkının kendilerine bu süreçte çok destek olduğunu kaydetti.
Anne Lubabe Salih de "Türkiye'de hayırseverler bize çok yardım etti. Allah onlardan razı olsun. Çocuklar için başvurduk, hayırseverler bu isteğimizi geri çevirmediler. İnşallah tez zamanda iyi olacaklar." şeklinde konuştu.