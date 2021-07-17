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Yaşam

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları Yılmaz, Kaya ve Demir

Yılmaz soyadlı 1 milyon 580 bin 313, Kaya soyadlı 1 milyon 154 bin 158, Demir soyadlı 1 milyon 105 bin 381 kişi bulunuyor. Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir de en çok kullanılan soyadlar arasında yer alıyor.

Kemal Karadağ   | 17.07.2021
Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları Yılmaz, Kaya ve Demir

Ankara

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

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