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Yaşam

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı kapsamında "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenlendi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü çerçevesinde "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenledi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı kapsamında "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenlendi Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Yürütücülüğünü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün üstlendiği sergi, Türk Japon Vakfı'nda ziyaretçileriyle buluştu.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sergide, uluslararası fotoğraf ajansı Magnum Photos üyesi Richard Kalvar’a ait Türkiye ve Japonya fotoğrafları ziyaretçilerle buluşurken, origami atölyesi kuruldu ve söyleşiler düzenlendi.

Ayrıca, sergide üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin akademisyenlerinin ve öğrencilerinin krigami, origami, kültürel afiş, seramik, kartpostal ve video gibi çalışmaları yer aldı.

TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zaliha İnci Karabacak, serginin Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, ilişkilerin 100. yılı etkinlikleri arasında yer aldığına işaret ederek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da sergiye katılım gösterdiğini söyledi.

"Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" kapsamında çalışan öğrencilerin Japon kültürünü daha yakından tanıdığını belirten Karabacak, tasarım ve sanat eğitiminde kültürel projelerin rolünün önemini vurguladı.

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