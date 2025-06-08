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Yaşam

Türk Kızılay, Filistinli çocukların bayram mesajlarını paylaştı

Türk Kızılay, insani yardımın ulaştırıldığı bölgelerde yaşayan Filistinli çocukların Kurban Bayramı mesajlarını paylaştı.

Utku Şimşek  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Türk Kızılay, Filistinli çocukların bayram mesajlarını paylaştı

Ankara

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de geçici barınma alanlarında yaşayan Filistinli çocuklar, Kurban Bayramı'na dair görüşlerini dile getirdi.

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Beyt Hanun'da yaşayan Dima Naim Ömer Cabir, savaştan önce yeni kıyafet alıp, kurban kesebildiklerini belirterek, "Şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli göç etmek zorunda kalıyoruz. Aslında evimize dönmemiz gerekiyor. İnşallah sınır açılır da yiyecek ve içecek geçişine izin verilir ve biz de vatanımıza döneriz." şeklinde konuştu.

Cabir, ayrıca son günlerde yakınlarını kaybettiklerini ve uzun süredir aile üyeleriyle görüşemediklerini ifade etti.

Lin Muhammed Selame ise bayram sevincini yaşayamadıklarını, eskiden yaptıkları bayram alışverişlerinden ve aile ziyaretlerinden artık eser kalmadığını dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın hiçbir tadı olmadığını belirten Selame, "Eskiden kurban keserdik, bayramdan önce alışveriş yapardık, kurbanlıkları görmeye giderdik... Ne kurban var ne bayramlık kıyafet. Eskiden amcalarımıza, dedemizin evine gider, et verirdik. Ama şimdi maalesef hiçbir şey yok." diye konuştu.

Selame, savaşın başından itibaren kendilerine destek olan Türk Kızılay'a da teşekkür etti.

"Ailemiz şehit oldu"

Ahmed el-Mısri ise ailesinden birçok kişiyi kaybettiklerini, bayramda ziyaret edecek yakınlarının kalmadığını ve nereye gideceklerini bilemediklerini kaydetti.

Bayramda yaşadıkları çaresizliği de dile getiren el-Mısri, "Bizden göç etmemiz istendi. Nereye gidelim? Ne burada yer var ne başka bir yerde... Bayramda herkes ailesine kavuşmak ister ama bizim ailemiz şehit oldu." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Cuma el-Mısri ise ateşkes istediğini belirterek, "Tavuk yiyelim, et yiyelim istiyorum. Bayram gelsin, kurabiye ve tatlı yapalım istiyorum. Kitap okumak, salıncakta sallanmak istiyorum. Ama şimdi hiçbir şeyimiz yok. Allah'ım ateşkes olsun. Eskiden bayramda çok mutlu olurduk." dedi.

"Her gün 15 bin ila 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor"

Öte yandan Türk Kızılay, Gazze'de yaşanan insani krizin ilk gününden bu yana bölgeye aralıksız destek sağlıyor.

Bugüne kadar içme suyu, gıda kolisi ve konserve ürün temini başta olmak üzere acil insani yardım malzemeleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde ise yerel tedarik zincirleri ve alternatif lojistik yöntemleriyle yardım operasyonları sürdürülüyor.

Bu Kurban Bayramı'nda da Türk Kızılay, Türkiye'de kesilen kurban etlerini kavurma konserveleri haline getirerek, sınır kapılarının insani yardıma açıldığı dönemde Gazze'ye sevk edilmek üzere hazırladı.

Ayrıca, Gazze'deki Kızılay aşevinden her gün 15 bin ila 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor ve zorlu yaşam koşulları altındaki bölge halkına destek sunuluyor.

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