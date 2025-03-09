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Yaşam

Turistler Erciyes'te güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı

Erciyes Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak keyfi yaşadı.

Ergün Haktanıyan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Turistler Erciyes'te güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

Profesyonel ve acemi kayakseverler, rakımı 2 bin 200 ile 2 bin 939 metre arasında değişen zirvelerden başlayarak kayak yaptı.

Bazı aileler çocuklarıyla kızağa binerken, ziyaretçilerden bir kısmı ise gondollarla manzarayı seyretti.

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