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Yaşam

Turistik Diyarbakır Ekspresi cuma günü yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik tren seferleri bölgesel turizmi canlandırmak açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Turistik Diyarbakır Ekspresi cuma günü yola çıkıyor

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirterek, "Turistik tren seferleri bölgesel turizmi canlandırmak açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu ekspresin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceğine işaret eden Uraloğlu "Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk seferi 11 Nisan Cuma günü başlayacak. Trenimiz iki haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek, 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferlerle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kültürün raylarla buluştuğu bir proje"

Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini belirterek, bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezebileceklerine dikkati çekti.

Trenin dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece yolcular, Malatya ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak. Turistik tren seferleri bölgesel turizmi canlandırmak açısından da oldukça önemli. Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."

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