Euro
10.10
Dolar
8.51
BIST 100
1,363.28
Altın
1,814.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını - VTR
logo
Yaşam

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ali Ebubekir Tokcan   | 16.07.2021
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre; "Kurban Paylaşmaktır" sloganı ile yola çıkan TADD, bir hisse bedelini 850 lira olarak belirledi.

Dernek vekaletle aldığı kurbanları 6 yıldır olduğu gibi bu bayramda da Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sudan, Kamerun ve Uganda'da kesimleri planlayan dernek, kesilen kurbanların videolarını ise bağışçılarına iletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Afrika ülkelerinin dünyadaki et tüketiminde son sıralarda olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinde kişi başı et tüketiminin yıllık 90 kilograma yaklaştığını kaydeden Dr. Bilgehan Güntekin, Etiyopya'da 7, Ruanda' da 8, Nijerya'da ise bunun 9 kilogramda kaldığını anlattı.

"Afrika’nın ekonomisinin ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanmasına karşılık Afrikalı kardeşlerimizin et ihtiyacı hepimizden çok." ifadelerini kullanan Güntekin, Türk milletinin en cömert ve hayırsever milletlerden olduğunu bildirdi.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.tadd.org.tr" internet sitesi üzerinden, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek merkezinden veya "0 212 533 28 20" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti
AB'de haftalık Kovid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü
Turkovac-CoronoVac 3. doz klinik çalışmasına 222 gönüllü alınacak

Benzer haberler

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak

Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesilmesi yasaklandı

Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı

THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek
Kurban kesim alanında bulunamayanlar süreci canlı yayınla takip edebilecek

Kurban kesim alanında bulunamayanlar süreci canlı yayınla takip edebilecek

Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı

Kahramanmaraş'ta 'Sarı' adı verilen bir tonluk boğa 30 bin liraya satıldı