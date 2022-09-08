Dolar
18.24
Euro
18.22
Altın
1,709.03
ETH/USDT
1,634.00
BTC/USDT
19,206.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlık durumuyla ilgili bekleyiş sürüyor
logo
Yaşam

Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" 112'nci kez kuruldu

Trakya'da 112'nci kez kurulan, yörede "Pavli" olarak anılan Pehlivanköy Panayırı pazar gününe kadar açık kalacak.

Özgün Tiran   | 08.09.2022
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" 112'nci kez kuruldu Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla 1910 yılında kurulan ve bugüne kadar devam ettirilen Pehlivanköy Panayırı'nın açılış töreninde, etkinliğin 112 yıldır sürdürülmesinin emek gerektirdiğini söyledi.

Ekici, panayırın uluslararası alana taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel de Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğunu bildirdi.

Panayırın bölge halkı için çok önemli olduğunu vurgulayan Açıkel, şunları kaydetti:

"Panayırımız 400 esnafın katılımı ile 110 dönümlük bir alanda kurulmakta olup, bölge halkının yetiştirdiği, ürettiği, satışa sunduğu, hasat sonu eğlendiği, mevsimlik ve yıllık ihtiyacını karşıladığı büyük bir eğlence ve alışveriş merkezidir. Her yıl büyük ilgiyle beklenen panayırımız bölge halkının eğlence ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken bir yandan da geleneklerin kültürün yaşatılmasında da önemli rol üstlenmektedir. Bölgenin sosyal ve kültürel değerlerine de katkılar sunmaktadır."

Programda CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ile mehteran ekibi gösteri sundu. Vali Ekici ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini kesti.

Pehlivanköy Panayırı, 11 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Benzer haberler

Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" 112'nci kez kuruldu

Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli" 112'nci kez kuruldu

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

Trakya'da ayçiçeği üreticisi yüksek verimle hasat mesaisi yapıyor

Trakya'da ayçiçeği üreticisi yüksek verimle hasat mesaisi yapıyor
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet