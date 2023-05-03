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Yaşam

Tel Abyad'ın Belih Nehri'ndeki bereketlilik balıkçıları memnun etti

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde son yağışlarla su seviyesi yükselen Belih Nehri'ndeki bolluk, balıkçıları sevindirdi.

Eşref Musa  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Tel Abyad'ın Belih Nehri'ndeki bereketlilik balıkçıları memnun etti Fotoğraf: Abdulrhman El Ali/AA

Tel Abyad

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinin 3 kilometre güneyindeki Ayn Arus gözünden doğan Belih Nehri, Türkiye sınırından güneye seyrederek Fırat Nehri'nde akıyor.

Yaklaşık 110 kilometre uzunluğundaki nehir, çiftçilerin yanı sıra balıkçılar için de önemli bir geçim kaynağı olarak biliniyor.

Son yıllarda, kuraklıklar yüzünden sık sık suları çekilen nehir, bu yıl bahar aylarındaki bol yağışlarla eski günlerine dönerek balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla kayıklarıyla balık tutmaya çıkanlar, Sazan ve Kefal başta olmak üzere çeşitli balık türlerini ağlarında görmenin mutluluğuyla evlerine dönüyor.

Bölgede kırmızı ve beyaz etteki fiyat artışlarının ardından tatlı su balıklarına talep de arttı.

İlçede kefalin kilogramı 6-8 Türk lirasından alıcı bulurken, Sazan'ın kilosu da yaklaşık 15 Türk lirasına satılıyor.

"En büyük sıkıntımız kuraklık"

Tel Abyadlı balıkçı Gays Hamdo, AA muhabirine, balıkçılık yaparak 5 kişiden oluşan ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Hamdo, Türkiye destekli yerel kurumların nehirde deniz türlerinin korunması ve balık çeşitlerinin yok olmasına karşı önemli tedbirler aldığını dile getirdi.

15 yıldır balıkçılıkla uğraştığını anlatan Muhammed Süleyman, balıkçılığın ailesinin geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

Kış mevsiminde rüzgarlı, soğuk ve yağmurlu havalarda ava çıkamadığını aktaran Süleyman, hazirandan sonra nehir yatağının kuruduğunu belirtti.

Süleyman, "Günlük kazancımız 15 ila 20 bin Suriye lirası (38-50 Türk lirası) arası değişiyor. En büyük sıkıntımız kuraklık." dedi.

"Balık eti, tavuk ve kırmızı etten daha ucuz"

Tel Abyad ilçe pazarında balık satan Adil Fadıl da balık etinin hem iyi bir besin kaynağı hem de tavuk ve kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olduğunu kaydetti.

Bir kilogram kuzu eti fiyatıyla 10 kilogram balık alınabildiğini söyleyen Fadıl, "Balık eti, tavuk ve kırmızı etten daha ucuz. Bu yüzden balığa büyük talep var." ifadesini kullandı.

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